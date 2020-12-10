بعد تطبيعه مع "إسرائيل".. الملك محمد السادس يهاتف عباس!!

على خلفية الإعلان عن توصل المغرب إلى اتفاق التطبيع مع "إسرائيل"، أكد الملك محمد السادس للرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصال هاتفي التزام بلاده بحل الدولتين.

وأشار الديوان الملكي المغربي في بيان أصدره اليوم الخميس أن الملك محمد أطلع عباس خلال المكالمة على مضمون الاتصال الهاتفي الذي أجراه في وقت سابق من اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد العاهل المغربي لعباس، حسب البيان، أن موقفه الداعم للقضية الفلسطينية ثابت لا يتغير و"أبرز أن المغرب مع حل الدولتين، وأن المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع".

وأشار محمد السادس إلى ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس، واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وحماية الطابع الإسلامي للمدينة وحرمة المسجد الأقصى.

وتابع البيان: "شدد جلالة الملك على أن المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة".

وأشار الملك المغربي إلى علاقات متميزة تربطه بأبناء الجالية اليهودية في بلده، مؤكدا أن الرباط "ستوظف كل التدابير والاتصالات" المتفق عليها مع ترامب من أجل دعم السلام في المنطقة، لكن ذلك "لا يمس بأي حال من الأحوال الالتزام الدائم والموصول بالدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة".

وتابع أن المغرب "يضع القضية الفلسطينية في صدارة انشغالاتها ولن يتخلى أبدا عن دوره في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، مضيفا أن المملكة ستظل دائما إلى جانب "الأشقاء الفلسطينيين" وسيواصل "انخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط".