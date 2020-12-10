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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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د. عليان يدعو لاتخاذ خطوات عملية لوقف الانحياز العربي الرسمي لـ "اسرائيل"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:55 - 10 ديسمبر 2020
د. جميل عليان د. جميل عليان
تقارير
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أكد القيادي بحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، د. جميل عليان إن اتفاق التطبيع المغربي الاسرائيلي و انضمام المغرب الى حظيرة التطبيع العربية لم يكن مفاجئا.

و أشار عليان في تصريح له عبر صفحته في موقع "تويتر" الى أن علاقات الحكومات والملك في المغرب بالعدو الصهيوني قديمة منذ نشأة دولة العدو.

و قال إن هذه الخطوة المدانة والبعيدة عن المصالح العربية والمغربية تضع الحركات القومية  والإسلامية في المغرب امام اختبار وجودي

و أضاف عليان يقول: "لم تعد بيانات الشجب والاستنكار الفلسطينية تجدي نفعا امام قطار التطبيع".

و دعا الدكتور عليان الفلسطينيين لاتخاذ خطوات عملية تمتلك القوة والقدرة لوقف التطبيع والانحياز العربي الرسمي لـ "إسرائيل"، مشيراً الى أن السلطة الفلسطينية ستبقى متهمة امام الهرولة العربية

و تساءل عليان في سياق حديثه: "هل اسقط ملوك وامراء العرب محمد الخامس ومحمد بن زايد وحمد آل خليفة شعار الثورات العربية  " من المحيط الهادر الى الخليج الثائر" والذي كان شعارا للشارع العربي وحركاته الثورية.

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