د. عليان يدعو لاتخاذ خطوات عملية لوقف الانحياز العربي الرسمي لـ "اسرائيل"

أكد القيادي بحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، د. جميل عليان إن اتفاق التطبيع المغربي الاسرائيلي و انضمام المغرب الى حظيرة التطبيع العربية لم يكن مفاجئا.

و أشار عليان في تصريح له عبر صفحته في موقع "تويتر" الى أن علاقات الحكومات والملك في المغرب بالعدو الصهيوني قديمة منذ نشأة دولة العدو.

و قال إن هذه الخطوة المدانة والبعيدة عن المصالح العربية والمغربية تضع الحركات القومية والإسلامية في المغرب امام اختبار وجودي

و أضاف عليان يقول: "لم تعد بيانات الشجب والاستنكار الفلسطينية تجدي نفعا امام قطار التطبيع".

و دعا الدكتور عليان الفلسطينيين لاتخاذ خطوات عملية تمتلك القوة والقدرة لوقف التطبيع والانحياز العربي الرسمي لـ "إسرائيل"، مشيراً الى أن السلطة الفلسطينية ستبقى متهمة امام الهرولة العربية

و تساءل عليان في سياق حديثه: "هل اسقط ملوك وامراء العرب محمد الخامس ومحمد بن زايد وحمد آل خليفة شعار الثورات العربية " من المحيط الهادر الى الخليج الثائر" والذي كان شعارا للشارع العربي وحركاته الثورية.