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البابا فرنسيس يشترط أخذ لقاح "كوفيد" لدخول الجنة؟!!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:25 - 10 ديسمبر 2020
تقارير
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تداول رواد التواصل الاجتماعي، صورة لخبر منسوب إلى البابا فرنسيس، يدعي ناشروه أن بابا الفاتيكان قال إن أخذ لقاح "كوفيد- 19" أصبح شرطا لدخول الجنة.

وتظهر الصورة مقالا نشر على موقع إخباري، للبابا مع عنوان بالإنجليزية جاء فيه "البابا فرنسيس يقول إن لقاح كوفيد سيكون مطلوبا الآن لدخول الجنة"، فيما كتب متداولو المنشور "البابا فرنسيس أكبر مروج للقاح.."، وانتشر الخبر بين المستخدمين العرب والناطقين بالإنجليزية وبلغات أخرى.

في الحقيقة، لم يقل البابا شيئا كهذا أبدا، ومع ذلك فهذا الخبر حقيقي ومنشور بالفعل، لكنه منشور على موقع ساخر يدعى "بابيلون بي"، والذي يعرف نفسه بالفعل على أنه أفضل موقع ساخر في العالم.

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