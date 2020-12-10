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نتنياهو يصف اتفاق التطبيع مع المغرب بأنه "تاريخي"

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 20:31 - 10 ديسمبر 2020
نتنياهو نتنياهو
تقارير
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رحب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو مساء اليوم الخميس بتوصل كيانه بالوساطة الأمريكية إلى اتفاق على إقامة علاقات تطبيع مع المغرب.

و قال نتنياهو في تصريح له خلال فعاليات نظمت من أمام حائط البراق في القدس المحتلة برفقة سفير الولايات المتحدة لدى "إسرائيل" ديفيد فريدمان، إن الاتفاق المبرم يمثل "ضوءا عظيما آخر للسلام".

و وصف نتنياهو اتفاق التطبيع مع المغرب بأنه "سلاما تاريخيا"،

وشكر رئيس نتنياهو العاهل المغربي محمد السادس على قراره "الجريء والتاريخي"، معبراً عن امتنانه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ"جهوده الرامية لإحلال السلام الحقيقي".

و اكد  نتنياهو على أن "إسرائيل" ستعمل على إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع المغرب في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن الطرفين يخططان لتسيير رحلات جوية مباشرة وتبادل بعثات دبلوماسية.

 

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