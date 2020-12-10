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حركة المجاهدين: لن نمنح اتفاقات التطبيع مع الاحتلال امناً و لا شرعية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:18 - 10 ديسمبر 2020
المغرب و اسرائيل المغرب و اسرائيل
تقارير
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استنكرت حركة المجاهدين اتفاق طبيع بين المغرب والكيان الصهيوني، معتبرة أن اتفاق التطبيع  يشكل ضربة جديدة في صدر الأمة

و قالت الحركة في بيان لها مساء اليوم الخميس إن اعلان التطبيع مع الكيان لا ينم عن إرادة  الشعب المغربي الشقيق، وما هو الا خدمة مجانية تقدم لنتنياهو وترمب الفاشلين.

و أكدت على انها لن تمنح اتفاقات التطبيع مع الدول العربية الكيان الصهيوني لا أمنا ولا شرعية في امتنا، بل ستلحق العار بمن خطط لها ونفذها..

و تابع بيان حركة المجاهدين قائلاً: "يستمر الدور الاماراتي المشبوه في اسقاط مزيد من الانظمة في وحل التطبيع خدمة لأجندات نظام ابوظبي التي تتقاطع مع المصلحة الصهيونية".

و دعت حركة المجاهدين للتكاتف الشعبي في الامة لرفض التطبيع واسقاطه وافشاله وافشال المخططات الأخرى التي تستهدف فلسطين خاصة وأمتنا بشكل عام.

 

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