حركة المجاهدين: لن نمنح اتفاقات التطبيع مع الاحتلال امناً و لا شرعية

استنكرت حركة المجاهدين اتفاق طبيع بين المغرب والكيان الصهيوني، معتبرة أن اتفاق التطبيع يشكل ضربة جديدة في صدر الأمة

و قالت الحركة في بيان لها مساء اليوم الخميس إن اعلان التطبيع مع الكيان لا ينم عن إرادة الشعب المغربي الشقيق، وما هو الا خدمة مجانية تقدم لنتنياهو وترمب الفاشلين.

و أكدت على انها لن تمنح اتفاقات التطبيع مع الدول العربية الكيان الصهيوني لا أمنا ولا شرعية في امتنا، بل ستلحق العار بمن خطط لها ونفذها..

و تابع بيان حركة المجاهدين قائلاً: "يستمر الدور الاماراتي المشبوه في اسقاط مزيد من الانظمة في وحل التطبيع خدمة لأجندات نظام ابوظبي التي تتقاطع مع المصلحة الصهيونية".

و دعت حركة المجاهدين للتكاتف الشعبي في الامة لرفض التطبيع واسقاطه وافشاله وافشال المخططات الأخرى التي تستهدف فلسطين خاصة وأمتنا بشكل عام.