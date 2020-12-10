ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

شركات طيران "اسرائيلية" تعلن استعدادها لتسيير رحلات جوية الى المغرب

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 19:59 - 10 ديسمبر 2020
شركة العال الاسرائيلية شركة العال الاسرائيلية
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أعلنت شركات الطيران الاسرائيلية "يسرائير" و "العال" مساء اليوم الخميس استعدادهما لتسيير رحلات مباشرة إلى المغرب.

ياتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المغرب و"إسرائيل" اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية.

وأعلنت الإدارة الأمريكية أن التطبيع بين "إسرائيل" والمغرب حصل بموجب اتفاق تم التفاوض عليه بمساعدة الولايات المتحدة.

وأصبح المغرب رابع دولة عربية تفتح علاقات دبلوماسية جديدة تجاه "إسرائيل" منذ أغسطس الماضي، بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الاتفاق تم إبرامه خلال مقابلة هاتفية بين الرئيس الأمريكي والملك المغربي محمد السادس.

الأكثر مشاهدة

متعلقات