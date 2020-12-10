حماس: اتفاق التطبيع بين المغرب و الاحتلال خطيئة سياسية

استنكرت حركة حماس مساء اليوم الخميس اعلان اتفاق التطبيع بين دولة المغرب و الاحتلال "الاسرائيلي".

و قال الناطق باسم حماس حازم قاسم: "إن هذه خطيئة سياسية، ولا تخدم القضية الفلسطينية وتشجع الاحتلال على استمرار تنكره لحقوق شعبنا".

و أوضح قاسم ان الاحتلال يستغل كل حالات التطبيع من اجل زيادة جرعة سياسته العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني وزيادة تغوله الاستيطاني.

وصرح مسؤول أمريكي بأن المغرب وإسرائيل اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة في إطار الاتفاق.

وأعلنت الإدارة الأمريكية أن التطبيع بين إسرائيل والمغرب حصل بموجب اتفاق تم التفاوض عليه بمساعدة الولايات المتحدة.