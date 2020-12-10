مركز ابن النفيس يتبرع بمنتجات عشبية لتقوية المناعة لمستشفى غزة الاوروبي

قدم مركز ابن النفيس للتغذية العلاجية اليوم الخميس تبرعات من انتاجه من الاعشاب المقوية للمناعة، الى العاملين في مستشفى غزة الاوروبي، "مستشفى الحجر الصحي"، و ذلك ضمن مساندته للأزمة الصحية التي يتعرض لها الوطن جراء جائحة كورونا .

و ترأس الدكتور محمود عبد اللطيف الشيخ علي المدير العام لشركة ومراكز ابن النفيس، وفداً من المركز خلال تسليمه التبرعات الى مستشفى غزة الاوروبي، حيث كان باستقباله مدير مستشفى الأوربي الدكتور يوسف العقاد والمدير المالي الأستاذ أشرف أبو الرؤوس.

وقال الدكتور الشيخ علي :"إن هذه المبادرة تأتي ضمن الدور الذي يقوم به لمساندة الطواقم الطبية لجهودهم المبذولة في خدمة المصابين وتفانيهم بالتخفيف من انتشار هذه الجائحة الخطيرة".

وأكد الدكتور محمود الشيخ علي أهمية التعاون المشترك بينهم للعمل على تخفيف هذه الازمة، مؤكداً أن رسالة ابن النفيس هي تسخير كافة طاقاته لتوفير كل ما يلزم لتقوية جهاز المناعة لمقاومة هذه الجائحة.

و بحسب الدكتور الشيخ علي، فإن زهورات ابن النفيس هي من أفضل المنتجات التي تعمل علي تقوية جهاز المناعة لأنها مستمدة من الطبيعة وتعمل على تقوية جهاز المناعة .

وبدوره رحب الدكتور يوسف العقاد والأستاذ أبو الروس بزيارة الدكتور محمود ، مؤكدين على أهمية هذه المبادرة في هذه الفترة بالذات، و التي تعتبر ذروة انتشار الجائحة.

و عبروا عن اعتزاز وزارة الصحة و ادارة المستشفى الاوروبي بهذه المبادرة، والتي من خلالها تعزز العلاقة بين المؤسسات وإدارة المستشفى.

وتعتبر زيادة دكتور محمود حافزا للأخرين لتقديم ما يستطيعون للمرضى وطاقم العمل. وقد تناول الطرفان الواقع الذي يعيشه المرضى وخطورة الوضع في ظل زيادة الانتشار.











