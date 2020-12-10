بلدية غزة تنشر تنويها حول جمع النفايات خلال الاغلاق الشامل

أعلنت بلدية غزة، اليوم الخميس، أن طواقمها الميدانية ستعمل وفق حالة الطوارئ يومي الجمعة والسبت بفعل حالة الإغلاق الشامل ونتيجة لأزمة الوقود التي تعانيها.

وأكدت البلدية في بيان صحفي اليوم الخميس، أن لجنة الطوارئ ستبقى في حالة متابعة مستمرة وانعقاد دائم تحسباً لأي طارئ.

وأوضحت أن أعمال الفرق الميدانية ستقتصر في هذين اليومين على حالات الطوارئ، ولن تتمكن من التعامل إلا مع الإشارات الطارئة جدًا فيما يتعلق بالخدمات الأساسية.

ودعت المواطنين إلى وضع النفايات في أكياس محكمة الإغلاق وإبقائها داخل المنازل يومي الجمعة والسبت وإخراجها قبل الساعة السابعة من صباح يوم الأحد.

وأشارت في الوقت ذاته إلى توقف العمل الإداري وإغلاق مركز خدمات الجمهور ومراكز التحصيل المنتشرة في المدينة، على أن تستأنف عملها صباح يوم الأحد المقبل.

وبينت أن وحدة المعلومات والشكاوى ستعمل بشكل طبيعي في استقبال اتصالات واستفسارات المواطنين عبر رقم الطوارئ (115)، من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 12:00 من منتصف الليل في الأيام العادية، وعلى مدار الساعة في أوقات المنخفضات الجوية.

ودعت المواطنين إلى التعاون والتعامل بمسؤولية مع إرشادات البلدية، حفاظًا على سلامتهم في ظل جائحة كورونا.