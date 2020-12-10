ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يُحول "مسجد الخالصة" إلى مركز ثقافي "إسرائيلي" شمال فلسطين المحتلة

  • فلسطين اليوم - متابعة
  • 17:21 - 10 ديسمبر 2020
بلدية الاحتلال تحول "مسجد الخالصة" إلى مركز ثقافي "إسرائيلي" شمال فلسطين المحتلة بلدية الاحتلال تحول "مسجد الخالصة" إلى مركز ثقافي "إسرائيلي" شمال فلسطين المحتلة
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أكدت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، أن بلدية كريات "شمونة الإسرائيلية" تستعد لافتتاح "مركز ثقافي" بعد تغيير هوية "مسجد الخالصة" التاريخي في المدينة الواقعة شمال فلسطين المحتلة.

وأوضح موقع القدس، أن النائب عن الحركة الإسلامية داخل القائمة المشتركة الأستاذ وليد طه توجه برسالة إلى رئيس البلدية يطالبه بوقف هذه الأعمال والحفاظ على مكانة المسجد التاريخية والدينية.

وبيّن أن قوات الاحتلال حولت مسجد الخالصة منذ النكبة إلى مكان للمناسبات والاحتفالات مثلما استخدم محكمة ومتحفا ليهود "كريات شمونة"، في إطار تغيير الحقائق التاريخية الفلسطينية.

وقبل عدة أعوام قامت وزارتا الثقافة و"تطوير الجليل والنقب" الاسرائيلية بالتعاون مع بلدية "كريات شمونة" بتحويل المسجد إلى متحف.

يشار إلى أن مسجد الخالصة يعتبر من المعالم التي تشهد على عراقة المكان وأصالته وارتباطه بالتاريخ الفلسطيني الإسلامي، فيما تم بناءه في نهاية القرن التاسع عشر على أرض بلدة "الخالصة" المحتلة شمال فلسطين المحتلة القريبة من لبنان.

وأشار إلى أن بلدية الاحتلال تشارف على الانتهاء من أعمال تغيير معالم وهوية المسجد وتحويله لمركز ثقافي بلدي رغم قدسية المكان ودلالة المئذنة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات