"مصاطب" برنامج جديد من القدس يعرض قضايا مقدسية

أطلقت شبكة ميدان القدس أمس الأربعاء برنامجاً جديداً يحمل عنوان "مصاطب" ويناقش عدداً من القضايا المقدسية المهمة.

ويُقدم البرنامج الذي يُعرض مرة أسبوعياً يوم(الثلاثاء) عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشبكة، الإعلامية المقدسية جمان أبو عرفة.

ويحمل البرنامج اسم مصاطب نسبة "لمصاطب العلم" والتي ارتبط اسمها بمجالس العلم التي كانت تعقد في المسجد الأقصى المبارك، كما ارتبطت بمرابطي ومرابطات المسجد الأقصى عبر إقامة حلقات دراسية وعلمية، وللتصدي لمحاولات المستوطنين وجنود الاحتلال من اقتحام الأقصى، لكن الاحتلال حاربها بكل قوة ومنعها عبر اعتقال وإبعاد القائمين عليها والمشاركين فيها.

ويناقش البرنامج العديد من القضايا منها تهويد أسماء الشوارع في القدس، وتفاصيل الأنفاق تحت المسجد الأقصى، إلى جانب العديد من العناوين المتنوعة مثل التعرف على عشيرة الدوم في القدس، وكيف يعيش سكان الأقصى، والتعرف على مغارة الأرواح، والعمارة النسائية في القدس، وغيرها من العناوين والتفاصيل.