إليك رابط استمارة امتحان أولي ثانوي 2020-2021 الالكتروني في مصر

إليك لينك تسجيل استمارة أولي ثانوي 2021 في مصر ، إذ زادت عمليات البحث على شبكات الانترنت على رابط تسجيل استمارة اولي ثانوي وفي هذه المقالة التي خصصها موقع فلسطين اليوم سنتعرف معًا على الرابط وعن خطوات التسجيل عن طريق الاستمارة بطريقة سهلة وبسيطة .

ويبحث الطلبة في جميع الجمهورية العربية المصرية عن رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية لحضور الاختبارات التجريبية عن طريق الانترنت ، وأقرت وزارة التعليم المصرية مواعيد الاختبارات حيث ستبدأ يوم 15 من شهر ديسمبر الحالي 2020 عبر جهاز التابلت إلكترونيًا قبل إجراء امتحان نصف الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2020-2021 .

واعلن وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور طارق شوقي ، قبل أيام عن البدء في عقد الاختبارات التجريبية لجميع طلاب أولي ثانوي يوم 15 من ديسمبر الجاري ، علمًا أن جائحة "كورونا" علقت الدوام في المدارس والجامعات في كافة انحاء الجمهورية وانتقلت الوزارة إلى التعليم الالكتروني أو تقنية عن بعد لضمان استمرار العملية التعليمية .

وزير التربية والتعليم شوقي قد طرح استمارة إلكترونية يمكن من خلالها الطلاب القيام بعمليات التسجيل لحضور الاختبارات التجريبية وهي اختبارات تدريبية إلكترونية لنصف العام .

خطوات التسجيل في استمارة الصف الأول الثانوي لحضور الاختبار التجريبي :

أولاً: وفي المرحلة الأولى يترتب القيام بالدخول على موقع الاستمارة الإلكترونية للصف الأول الثانوي .

ثانيًا: وبعد الانتهاء من المرحلة السابقة بترتب القيام بإدخال بيانات الاستمارة الإلكترونية للصف الأول الثانوي .

رابعًا: ثم القيام بإدخال الرقم السري والباسورد الخاص به ، ثم بالدخول على وزارة التربية والتعليم ثم بوابة الثانوية العامة.

خامسًا: القيام بتعبئة و كتابة الاستمارة الورقية ، ثم طباعة الاستمارة بعد تسجيل البيانات .

رابط استمارة الصف الأول الثانوي :

للدخول على رابط استمارة الصف الأول الثاني واجراء الامتحانات التجريبية ( اضغط هنا ) .

ونوهت وزارة التربية والتعليم إلى يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020 سيكون هو اليوم الأخير في التسجيل عبر الاستمارة الإلكترونية لحضور الاختبارات التي ستجري يوم 15 من الشهر الجاري في جميع المدارس .