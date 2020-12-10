اقتصاد غزة تنشر الايجاز اليومي لأنشطتها في متابعة حركة الأسواق والسلع

نشرت وزارة الاقتصاد بغزة، اليوم الخميٍس، الإيجاز اليومي لأنشطة وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، في متابعة حركة الأسواق والسلع والمخالفين.

وأوضحت وزارة الاقتصاد، أن مديرية المعادن الثمينة نظمت 9 زيارات على محال بيع الذهب والمجوهرات في محافظة غزة.

وبيّنت أن طواقم حماية المستهلك تتفقد اسعار السلع في محافظة رفح تزامنا مع حظر التجوال الذي سيبدأ يومي الجمعة والسبت.

وأشارت الوزارة، إلى أن قسم الصناعات التحويلية بالإدارة العامة للصناعة ينظم جولات على عدد من المنشآت في محافظة غزة.

كما ونظمت طواقم حماية المستهلك 100 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، ونفذت 10 جولات ميدانية على منشآت تجارية.

وأكد وزارة الاقتصاد، أنه الجولات ركزت في الجولات على المطاعم والمصانع والمحال والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.