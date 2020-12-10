رابط خطوات التسجيل على بوابة طلاب الجامعة الهاشمية في الأردن

إليك رابط بوابة طلاب الجامعة الهاشمية 2020 ، وخصص موقع فلسطين اليوم هذه المقالة حتى يتسنى لجميع الطلبة الدخول على بوابة طلاب الجامعة لإجراء اختبارات الكفاءة الجامعية للطبة الأردنيين ، كما تتيح المنصة اجراء الاختبارات إلكترونيًا ، أما عن طريقة التسجيل للبوابة فهي سهلة جدًا وبسيطة .

وفي هذه المقالة سنتعرف على خطوات التسجيل على بوابة طلاب الجامعة الاردنية الهاشمية ومن خلال البوابة اجراء الاختبارات الكفاءة في شكل إلكتروني شامل .

كما سنوضح طريقة الدخول المباشر على بوابة طلاب الجامعة الهاشمية من أجل الحصول على رقم جامعتك والسماح لك بإجراء امتحانات الكفاءة الجامعية التي بدأت قبل أيام قليلة.

خطوات الدخول على بوابة طلاب الجامعة الهاشمية :

أولاً: وفي المرحلة الأولى، اضغط على الرابط المخصص من أجل لامتحان الكفاءة الجامعية.

ثانيًا: ثم البدء في اختبار الكفاءة الجامعية.

ثالثًا: وبعد الانتهاء من المرحلة الثانية، اختيار أسم الجامعة التابع لها الطالب.

ثالثًا: الضغط على الاسم المرادف لجامعتك، ثم كتابة رقم الجامعي وتسجيل الدخول.

رابعًا : اختيار التخصص والاستكمال لإداء الاختبار، كما ان مدة الاختبار ساعة واحدة وغير مسموح الا بمحاولة اختبارية واحدة

خامسًا: عند البدء ستظهر لك رسالة تفيد ببدء احتساب الوقت لك .

سادسًا: والأخيرة ، بعد الانتهاء من الأسئلة، قم بالضغط على انهاء الامتحان.

رابط بوابة طلاب الجامعة الهاشمية 2020 :

كما وضعنا لكم رابط بوابة طلاب الجامعة الأردنية ( اضغط هنا ).

وتسبب جائحة كورونا في تعليق الدوام في المدارس والجامعي والانتقال إلى التعليم الالكتروني أو تقنية عن بعد ، من أجل الحفاظ على سلامة الطلبة من الإصابة بالعدوى ، ولضمان استمرار المرحلة التعليمية .

من جهته ، أعلن مكتب عميد الجامعة الهاشمية قبل أيام ، عن بدء الامتحانات الجامعية لجميع الطلاب الذين سيكملون هذا الفصل الدراسي هذا الفصل في جميع أقسام الجامعة حيث يستمر الامتحان حتى 17 كانون الأول (ديسمبر) المقبل ، في ظل استمرار جائحة كورونا.

وأوضح عميد الجامعة الهاشمية في حديث له ، أن الامتحانات الطلبة الاجانب ستكون نهاية شهر كانون الأول من العام الجاري.

ونوه إلى أن "مهما كانت اختصاصاتهم المختلفة. ودون الذهاب للجامعة".