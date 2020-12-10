صحيفة عبرية: "نتنياهو" و"غانتس" يحاولان منع الانتخابات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الخميس، نقلاً عن قيادي في حزب الليكود قوله: "سنخسر كثيرا إذا توجهنا إلى انتخابات، و"نتنياهو" سيقوم بمراهنة كبيرة إذا أخذنا الآن إلى انتخابات".

وذكرت الصحيفة نقلا عن قياديين في الليكود، أن اتصالات "على نيران هادئة" تجري مع "أبيض أزرق" في محاولة للتوصل إلى تسوية، حول المصادقة على الميزانية والتناوب على رئاسة الحكومة، في محاولة لإرجاء الانتخابات.

ونقلت عن مصادر في "أزرق أبيض" قولها إنه بالإمكان التوصل إلى تسوية من خلال "تشريع حديدي"، يقضي بأنه في حال عدم المصادقة الميزانية، سيتولى غانتس رئاسة الحكومة الانتقالية فعليا.

وأكدت الصحيفة أنه رغم نفي الليكود وجود مقترح كهذا، فيما أشار مصدر سياسي إلى أن نتنياهو يواجه معضلة، هل يتعين على نتنياهو منع انتخابات قريبة بثمن تنفيذ التناوب مع غانتس أم التوجه إلى انتخابات، التي تعني التوجه إلى المجهول بالنسبة له.

بدورها استبعدت صحيفة "هآرتس" العبرية أن يكون لانضمام عضوا الكنيست من "ديريخ إيرتس"، و"تسفي هاوزر" و"يوعاز هندل"، إلى "ساعر" تأثير كبير، من ناحية كسب أصوات من الليكود.

وأظهرت الاستطلاعات التي شرتها القنوات التلفزيونية العبرية المركزية أمس، بأن قوة "الليكود" ستتراجع، وأن حزب "أبيض أزرق"، برئاسة وزير الأمن بيني غانتس، سينهار بحصوله على 6 – 7 مقاعد في الكنيست.

جدير ذكره أنه صادقت لجنة الكنيست أمس، على مشروع قانون حل الكنيست، لتحويله إلى الهيئة العامة من أجل التصويت عليه بالقراءة الأولى، وبحيث تجري الانتخابات في 16 آذار/مارس المقبل.