الاحتلال يفرج عن أسير من جنين بعد قضاء 15 عاما في الأسر

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الخميس، عن الأسير فراس محمد سعيد نمر مصلح عمارنة، من مدينة جنين بعد أن أمضى 15 عاما في الأسر.

بدوره دعا عمارنة عقب الإفراج عنه لبذل مزيد من الحراك الشعبي إسنادا للأسرى الذين يعيشون ظروفا قاسية ولا إنسانية، جراء سياسة عنجهية الاحتلال خاصة المرضى في سجن الرملة والأشبال وكبار السن، مطالبا المؤسسات الإنسانية والحقوقية للعمل على إنهاء معاناتهم حتى تحررهم من الأسر.

جدير ذكره أنه أفرج عن الأسير عمارنة من سجن النقب الصحراوي، عبر حاجز الظاهرية المقام على أراضي المواطنين جنوب مدينة الخليل.