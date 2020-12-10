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العاهل الأردني: حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه سيبقي المنطقة رهينة للصراع

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:37 - 10 ديسمبر 2020
العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني
تقارير
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قال العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين اليوم الخميس إن:" حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه العادلة والمشروعة فهو السبب الرئيسي لبقاء المنطقة رهينة للصراع وغياب الاستقرار".

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الخميس، لأعمال الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر.

وأضاف :"تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين هو خيارنا الاستراتيجي وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار العاهل الأردني بقوله "نحن لم ولن نتوانى يوما عن الدفاع عن القدس ومقدساتها وهويتها وتاريخها، فالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، فهي واجب والتزام وعقيدة راسخة ومسؤولية نعتز بحملها منذ أكثر من مئة عام، فالقدس هي عنوان السلام ولا نقبل أي مساس بوضعها التاريخي والقانوني، والمسجد الأقصى المبارك، وكامل الحرم القدسي الشريف، لا يقبل الشراكة ولا التقسيم.

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