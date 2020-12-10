أوقاف غزة توقع على اتفاقية لإنشاء مجمع خيري سكني للفقراء

أكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عادل الهور، اليوم الخميس، وزارة الأوقاف وقعت اتفاقية لإنشاء مجمع خيري على ان تقدم الأرض اللازمة لتقوم مؤسسة ببناء الوحدات السكنية اللازمة للفقراء.

وأوضح الهور، في حديث له مع إذاعة صوت القدس، أن الآلية والمعايير لاختيار الفقراء سيتم بعد الانتهاء من المشروع وبناء هذه الوحدات السكنية فعلياً.

وبيّن أن الوزارة ستكون على تواصل مع جميع جهات الاختصاص ومنهم وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل مساعدتنا في تحديد الفئات التي تستحق أن تستفيد من هذا المشروع.

وأشار إلى أن وزارته تقوم بنقلة نوعية لتغير ثقافة الناس بموضوع الوقف، وتبدأ عهدا جديدا يصحح النظرة المأخوذة عن الوقف.

وقال المتحدث: إن "مفهوم الوقف أوسع من رعاية المساجد ومنحها الأراضي، وصولاً إلى تقديم خدمات لشريحة كبيرة من المواطنين والمؤسسات الثقافية والمجتمعية وحتى المرافق العامة".

وذكر الهور، أن هدف الوزارة الأول المساهمة في حل مشاكل الفقراء وهي خطوة على طريق تسخير جميع الجهود للمساهمة في حل مشاكل الفقراء والأيتام.