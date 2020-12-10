صحة غزة تصدر بيانًا هامًا بشأن عمل المؤسسات الصحية والأهلية والخاصة خلال فترة الاغلاق

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، بيانًا هامًا بشان آلية عمل المؤسسات الأهلية والخاصة خلال فترة الاغلاق وطيلة سريان القرار الحكومي في اطار تثبيط انتشار وباء "كورونا"، يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وأوحت الصحة، انها قررت وقف العمل في كافة مراكز ومؤسسات القطاع الصحي الأهلي والخاص، وان العمل سيتم بنظام الطوارئ في المستشفيات الاهلية والخاصة.

وبيّنت أنه يسمح فقط بإجراء العمليات الجراحية الطارئة، وعمليات الولادة، والعمليات القيصرية الطارئة، ويغلق ما دون ذلك، على ان يتم تحويل الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "كوفيد 19" للمستشفيات الحكومية.

وسمحت الصحة، للصيدليات الخاصة بالعمل خلال فترة الاغلاق المعلن عنها.

ونوهت إلى أن العمل بهذا القرار سيستمر طيلة فترة الإعلان الحكومي الجاري.