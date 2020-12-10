صحيفة عبرية: زيارة "نتنياهو" لمصر قد تُلغى بعد تسريب لقاء نتنياهو وبن سلمان

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الخميس نقلاً عن مصادر مصرية، :"إن تسريب إسرائيل للقاء نتنياهو مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، الذي أثار استياء كبيرا في السعودية، جعل المصادر المصرية لا تستبعد إمكانية تأجيل زيارة "نتنياهو" أو إلغائها.

ونقلت عن مصادر رسمية في القاهرة قولها:" إن زيارة "نتنياهو" تأتي بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

وأضافت الصحيفة أنه يتوقع أن يبحث "نتنياهو" والسيسي في عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تعزيز العلاقات الأمنية "على خلفية التهديد الإيراني" وتنسيق المواقف بين الجانبين قبيل بدء ولاية الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

ولفتت أنه سيبحث "ننتنياهو" والسيسي احتمال استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، بوساطة المخابرات المصرية لدفع التهدئة في قطاع غزة، ما يعني بذل جهد لترسيخ الانقسام الفلسطيني.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية المصرية قوله:" إنه في حال خروج لقاء "نتنياهو" والسيسي إلى حيز التنفيذ، فإن "نتنياهو" سيستقبل بمراسم رسمية وأن السيسي برفقة مسؤولين مصريين سيستقبلونه في المطار، وسيتم رفع العلمين المصري والإسرائيلي".

وأوضحت المصادر المصرية إنه ليس واضحا بعد ما إذا كان لقاء "نتنياهو" والسيسي سيعقد في القاهرة أم في شرم الشيخ، حيث التقى درج الرئيس المخلوع حسني مبارك على استقبال مسؤولين مصريين.

وأكدت المصادر بقولها :"التسريب حول اللقاء بين نتنياهو وولي العهد بن سلمان تسبب بحرج بالغ، وعلى خلفية اللقاء في نيوم صدر التنديد السعودي الشديد ضد استمرار البناء في المستوطنات، والذي جاء فيه أن الحديث عن خرق للقانون الدولي وأن الرياض متمسكة بمبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".