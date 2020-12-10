تفاصيل اجراءات الشرطة بغزة لمخالفي اجراءات كورونا

نشرت الشرطة الفلسطينية بغزة اليوم الخميس، تفاصيل الاجراءات المتخضة ضد مخالفي الاجراءات الوقائية والسلامة من انتشار فيروس كورونا اليوم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الشرطة في بيان لها أن الجهات المختصة أوقفت 173 من المواطنين وأصحاب المحلات المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة في محافظات القطاع .

فيما أوقفت الشرطة 150 مواطنًا مخالفًا لحظر التجول المسائي، ووقعت تعهدات بحقهم.

ولفتت المباحث العامة إلى أنها أغلقت 122 محلًا ومنشأة، لمخالفة إجراءات الوقاية والسلامة، وأوقفت 23 من أصحاب المحال والمنشآت والبسطات المخالفة، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية، كما حررت تعهدات بحق 12 محلًا ومنشأة مخالفة أخرى.

كما وأنهت المباحث 22 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، من بينها حفلات زفاف، وبيوت عزاء.

وفي سياق متصل، حرّرت إدارة شرطة المرور والنجدة 149 مخالفة لمركبات خرقت قرار خلال حظر التجوال المسائي، واحتجزت 24 مركبة مخالفة.

وحررت إدارة المرور 238 مخالفة بحق المركبات المخالفة لعدم التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة، خلال 24 ساعة الماضية.