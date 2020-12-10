اتلاف نحو 21 ألف و600 بيضة مخصبة في غزة

أتلفت الطواقم العاملة بوزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات المختصة في معبر كرم أبو سالم التجاري نحو 21600 بيضة مخالفة للمواصفات ومجهولة المصدر.

مدير دائرة الزراعة في معبر كرم أبو سالم المهندس يوسف الجعيدي أكد، أن اتلاف البيض يأتي ضمن المتابعة اليومية لتفتيش كافة البضائع الواردة عبر معبر كرم ابو سالم.

ولفت الجعيدي الى سبب اتلاف البيض لأنها غير مطابقة للمواصفات الفنية غير مرقمه، الأمر الذي يُعتبر مخالفاً للأنظمة والقوانين الناظمة، بوزارة الزراعة، لذلك تقرر وعبر اللجان المختصة وبحضور الجهات القانونية إتلافها.