شرطة رفح تنهي استعدادها لفرض الاغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت

أنهت شرطة محافظة رفح استعداداتها لفرض الإغلاق الشامل داخل محافظة رفح يومي الجمعة والسبت، وذلك ضمن الخطة التي وضعتها وزارة الداخلية لمواجهة جائحة كورونا .

وقال عقيد رأفت سلامة مدير شرطة محافظة رفح :" إن قيادة الشرطة في المحافظة أنهت كافة الإجراءات اللازمة لفرض الإغلاق الشامل داخل المحافظة " .

وبين سلامة أن خطة الإغلاق ستقوم على تقسيم المحافظة لأربع مناطق وتقسيم المناطق إلى مربعات صغيرة لبسط كامل السيطرة داخلها, إضافة إلى فصل محافظة رفح عن محافظة خان يونس.

وأوضح سلامة بأنه تم تشكيل قيادة لكل منطقة مع فرز قوة كافية لتأمين فرض الإغلاق داخل هذه المناطق ، مع تعزيز خطة الإغلاق الشامل بقوات من جهاز الأمن الوطني والأمن الداخلي والشرطة العسكرية وكلية الرباط والتدريب.

وأشار سلامة بأن عمل القوة داخل المناطق سيتركز على إقامة حواجز أمنية إلى جانب التعزيز بدوريات متحركة ومحمولة وراجلة على مدار الساعة.

وذكر سلامة بأن الإغلاق سيبدأ من مساء اليوم الخميس الساعة السادسة والنصف مساء وحتى صباح الأحد من الساعة السابعة صباحاً, وأنه لن يسمح لأي أحد بالتحرك في وقت الإغلاق باستثناء الطواقم الصحية والأمنية والطواقم الخدماتية.

ودعا سلامة المواطنين لتفهم الحالة الراهنة وضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة وإتباع تعليمات الأجهزة الأمنية والصحية وعدم مغادرة منازلهم في فترة الإغلاق بأي حال من الأحوال.