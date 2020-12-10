الصحة: تسجيل 24 حالة وفاة و2181 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية في حكومة رام الله اليوم الخميس 24 حالة وفاة و2181 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونشرت وزارة الصحة بيانًا تفصيليًا لحالات الوفاة والاصابات اليوم الخميس والتي جاءت على النحو التالي:

تسجيل 13 حالة وفاة في الضفة الغربية في المحافظات التالية: "سلفيت (1)، الخليل (2)، نابلس (3)، طولكرم (1)، قلقيلية (1)، بيت لحم (3)، رام الله (2)"

تسجيل 7 حالات وفاة في قطاع غزة

تسجيل 4 حالات وفاة في مدينة القدس المحتلة

وأشارت وزيرة الصحة مي الكيلة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (212)، جنين (193)، نابلس (229)، طولكرم (114)، رام الله والبيرة (218)، سلفيت (48)، قلقيلية (47)، طوباس (55)، بيت لحم (77)، ضواحي القدس (98)، أريحا والأغوار (10)، قطاع غزة (586)، مدينة القدس (294 خلال اليومين الماضيين).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (225)، جنين (179)، نابلس (27)، طولكرم (95)، قلقيلية (53)، بيت لحم (341)، سلفيت (21)، طوباس (49)، مدينة القدس (131)، قطاع غزة (832).

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 77%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.2%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 81 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 24 مريضاً موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.