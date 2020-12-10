الاحتلال يخطر بهدم منزل باحث بشؤون القدس في سلوان

سلمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، الباحث في شؤون القدس، عضو لجنة الدفاع عن أراضي بلدية سلوان فخري أبو ذياب، إخطاراً لهدم منزله في حي وادي البستان في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

وأوضح أبو ذياب في تصرح صحفي، أن شرطة الاحتلال ترافقها طواقم من بلدية الاحتلال في القدس، اقتحمت منزله، وسلمته اخطارا بالهدم، بذريعة عدم الترخيص.

وبين أبو ذايب أنه دفع غرامات مالية بقيمة 100 ألف شيقل لإعداد الأوراق اللازمة، إلا أن سلطات الاحتلال تصر على الهدم، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار سياستها لملاحقة المقدسيين وهدم منازلهم وتهجيرهم، لصالح الاستيطان.

ولفت إلى أن نحو 80 منزلا في حي البستان تم إخطارها مسبقا بالهدم وتضم نحو 1600 مواطن، 63% منهم أطفال معرضون للتشرد في أي وقت.