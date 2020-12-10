الهند تتبرع بـ 2 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

تبرعت الحكومة الهندية اليوم الخميس بمبلغ (2 مليون دولار أمريكي) لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" دعما لبرامج الوكالة وخدماتها، والتي تشمل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية للاجئي فلسطين.

ووفقًا لبيان صادر عن الوكالة فإن التبرع السخي من الهند تم تقديمها من الممثل الهندي لدى السلطة الفلسطينية برام الله سونيل كومار، مشيرًا البيان إلى أن مجموع ما قدمته الهند خلال العام الحالي 2020 يصل إلى 5 مليون دولار.

وفي الوقت ذاته قال الممثل الهندي السيد سونيل كومار: "بالنيابة عن الحكومة الهندية، أود أن أعرب عن تقديري الخالص للجهود الكبيرة التي تبذلها الأونروا، وستواصل الهند دعم أنشطة الوكالة في تأمين الخدمات الحيوية والمعونة الإنسانية اللازمة للاجئين الفلسطينيين".

أما مدير دائرة العلاقات الخارجية في الأونروا تمارا الرفاعي قالت: "إن هذا التبرع السخي دعما للاجئي فلسطين في هذه اللحظة الحرجة يعد محل تقدير بالغ للغاية".

وأضافت: "بالنيابة عن الأونروا، أود أن أشكر الحكومة الهندية على تمويلها المستمر للوكالة وعلى دعمها لاجئي فلسطين في الشرق الأوسط".