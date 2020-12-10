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موعد صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت طموح2

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:06 - 10 ديسمبر 2020
رواتب غزة رواتب غزة
تقارير
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أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة اليوم الخميس عن موعد صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت "طموح2" عن شهر سبتمبر الماضي.

وأوضحت المالية في بيان لها أن صرف رواتب "طموح2" عن شهر سبتمبر9/2020 يوم الأحد الموافق 13/12/2020 في كافة فروع بنك البريد.

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