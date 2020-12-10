أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة اليوم الخميس عن موعد صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت "طموح2" عن شهر سبتمبر الماضي.

وأوضحت المالية في بيان لها أن صرف رواتب "طموح2" عن شهر سبتمبر9/2020 يوم الأحد الموافق 13/12/2020 في كافة فروع بنك البريد.