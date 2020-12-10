تعرف على أسعار الخضار والفواكه اليوم الخميس

يبحث الكثيرون من ابناء قطاع غزة عن أسعار الخضار والفواكه اليوم الخميس 10-12-2020 في اسواق القطاع.

ووفقًا للمتابعة فإن أسعار الخضروات والفواكه واللحوم ارتفعت بشكل ملحوظ في أسواق القطاع نظرًا لاقتراب ساعة فرض حظر التجوال يومي الجمعة والسبت.

ومن المقرر ان يبدأ حظر التجوال من الساعة الـ 6:30 مساء اليوم الخميس حتى الساعة السابعة صباح يوم الاحد.

وجاءت الاسعار على النحو التالي:

أولًا: أسعار الخضروات:

فلفل أخضر: 1ك = 6 شيكل

بازيلاء: 1ك = 7 شيكل

بندورة : 1ك = 3.5 شيكل

خيار: 5 – 7 ك = 10 شيكل

خيار بلدي: 1ك = 3 شيكل

بطاطا بلدية: 1ك = 3.5 شيكل

و3ك = 10 شيكل

السبانخ: 1 ك = 2 شيكل

سلق: 1 ك = 2 شيكل

ملوخية : 1ك = 3.5 شيكل

فاصوليا: 1ك = 5 شيكل

كوسا: 1ك = 3 شيكل

بصل بلدي: 1 ك = 3.5 شيكل

بصل أحمر: 1ك = 2.5 – 3 شيكل

باذنجان: 1ك = 2.5 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 4 شيكل

بطاطا حلوة: 5 ك = 10 شيكل

ثومة (وقية): 3 شيكل

خس = 2 شيكل

زهرة: 2 – 3 شيكل

ملفوف: 3 – 4 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

ليمون: 5 ك = 10 شيكل

بامية: 1ك = لا يوجد

بنجر: 1ك = 4 شيكل

قرع بلدي: 1ك = 4 شيك

جزر : 1ك = 2 شيكل

جزر محفور للحشي: 3ك = 10 شيكل

فجل: 3 رأس: 1 شيكل

جرادة: 1 شيكل

بقدونس: 1 شيكل

نعنع: 1 شيكل

ثانيًا: أسعار الفواكه:

موز: 3.5 ك = 10 شيكل

تفاح أحمر: 1 ك = 4 شيكل

تفاح أخضر: 1ك = 4 شيكل

أجاص: 1 ك = 4 – 5 شيكل

بوملي (حبة كبيرة) = 3 شيكل

برتقال أبو صرّة: 4 ك = 10 شيكل

برتقال فرنساوي: 4 ك = 10 شيكل

كلمنتينة: 4 ك = 10 شيكل

كاكا (فرسمونة): 3 ك = 10 شيكل

أفوكادو: 1ك = 6.5 شيكل

كيوي: 1ك = 6 شيكل

رمان حلو: 1ك = 3 شيكل

فقوس: 1ك = 2.5 شيكل

قشطة: 1ك = 15 شيكل

فراولة: 1ك = 14 شيكل