مستشار وزيرة الصحة:إشغال أسرة المستشفيات 100% والحالات الخطرة 20%

حذر مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة د. فتحي أبو وردة، اليوم الخميس 10/12/2020، من تدهور الوضع الوبائي في القطاع، لافتاً إلى أن نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات بلغت 100%.

وارتفعت معدلات الإصابة والوفيات في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم عن 7 حالات وفاة و586 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغت اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 350 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 156 حالة.

وأوضح د. أبو وردة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أن نسبة الإصابات الحرجة في القطاع، بلغت أكثر من 20%، وأن غالبيتها، تعاني من التهابات حادة في الرئتين.

وحول تعطل المختبر المركزي عن العمل، أكد أبو وردة، أن وزارة الصحة، وفرت الأدوات المخبرية اللازمة لاستئناف العمل، مشدداً على ضرورة تعاون الجميع؛ للخروج من الأزمة الحالية.