بلدية دير البلح تعلن استمرار تقديم خدماتها خلال أيام الاغلاق الشامل

أكد رئيس بلدية دير البلح وسط قطاع غزة دياب الجرو اليوم الخميس 10/12/2020، استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين خلال يومي الاغلاق الشامل التي أعلنت عنهم وزارة الداخلية ضمن الجهود المستمرة للسيطرة على انتشار الوباء وتفشيه.

وأوضح الجرو، أن البلدية وضعت الخطط اللازمة لاستمرار تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في كافة مناطق المدينة خلال فترة الاغلاق حيث ستعمل طواقم البلدية وفق اجراءات السلامة المعلن عنها للحفاظ على إيصال خدماتها للمواطنين في كافة مناطق المدينة، منوها إلى استمرارها دون توقف وكالمعتاد.

ودعا المواطنين إلى التواصل مع أرقام الطوارئ المعروفة لدى المواطنين والمعلن عنها عبر صفحات التواصل الخاصة البلدية في حال حدوث أي طارئ يستدعي تدخل فرق البلدية.

وتوجه الجرو، برسالة لمواطني البلدية طالبهم فيها بالالتزام التام في المنازل وعدم الخروج لأن في الالتزام حفاظ على أنفسهم وأحبابهم من الوباء ويساهم بشكل كبير في كسر الفيروس وانتشاره في المجتمع، معرباً عن أمله بالسلامة التامة لأبناء شعبنا ومدينتنا وأن يجنبنا شر هذا الوباء.