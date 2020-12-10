لأول مرة.. مصر تعلن عن تفاهمات واتصالات بشان مصالحة قطر

أكد وزير خارجية مصر سامح شكري وجود اتصالات وتفاهمات لمصالحة دولة قطر في ظل وجود رؤى جديدة لمرحلة جديدة تتفادي الاثار السلبية للسياسات القطرية.

وثمن شكري جهود أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، والأمير نواف الأحمد الصباح، والحكومة الكويتية في المصالحة مع دولة قطر ما يؤدي إلى التوصل والتفاهم مع كافة القضايا التي أدت إلى القطيعة.

وقال: "إذا كانت هناك إرادة سياسية ونية صادقة في تجاوز هذه الأزمة فمصر تسعى إلى التوافق وعلاقات الأخوة التي يجب أن تربط بين الدول العربية وبعضها البعض".

وأشار إلى أن وجهات النظر سيتم بلورتها ووضعها في شكلها النهائي وبقدر ما توفي بطلبات الرباعية (مصر الامارات السعودية البحرين)، وتؤدي إلى مرحلة جديدة ليس بها الأمور التي كان لها تأثيرا سلبيا بالتأكيد ستحظى بتأييد الجميع".