مفتي القدس يحث المواطنين على الالتزام بتوصيات وزارة الصحة

حث مفتي القدس والديار المقدسة محمد حسين، اليوم الخميس 10/12/2020، المواطنين على ضرورة أخذ قرارات الحكومة وتوصيات وزارة الصحة على وجه الوجوب بعين الاعتبار.

كما دعا المواطنين للالتزام بالإرشادات الصحية وتطبيقها من ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي والنظافة العامة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال حسين في حديث لإذاعة صوت فلسطين:"إن من يتسبب بأذية إنسان من خلال نقل العدوى إليه، والمشاركة في تفشي الفيروس بشكل متسارع في المجتمع، يرتكب حراما استنادا لتأكيد الشريعة الإسلامية على حفظ النفس والتي هي من الضروريات الخمس"