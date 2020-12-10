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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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مفتي القدس يحث المواطنين على الالتزام بتوصيات وزارة الصحة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:51 - 10 ديسمبر 2020
الشيخ محمد حسين مفتي القدس الشيخ محمد حسين مفتي القدس
تقارير
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حث مفتي القدس والديار المقدسة محمد حسين، اليوم الخميس 10/12/2020،  المواطنين على ضرورة أخذ قرارات الحكومة وتوصيات وزارة الصحة على وجه الوجوب بعين الاعتبار.

كما دعا المواطنين للالتزام بالإرشادات الصحية وتطبيقها من ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي والنظافة العامة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال حسين في حديث لإذاعة صوت فلسطين:"إن من يتسبب بأذية إنسان من خلال نقل العدوى إليه، والمشاركة في تفشي الفيروس بشكل متسارع في المجتمع، يرتكب حراما استنادا لتأكيد الشريعة الإسلامية على حفظ النفس والتي هي من الضروريات الخمس"

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