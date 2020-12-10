"بيتكم عامر".. مبادرة شبابية لإحياء وترميم الآثار القديمة في غزة

عندما نتمعن النظر حول المعالم التاريخية الشامخة التي توجد بفلسطين ككل، وهي تحمل في طياتها جميع الذكريات التي تعكس صورة صادقة عن تاريخ الوطن الجميل، وتبث في روحنا الشعور بالفخر والاعتزاز بتلك الآثار، كمدرسة الكمالية في حي الدرج وسط مدينة غزة القديمة، التي أنشأت سنة، 1237م، التي يتم الاهتمام بها من قبل عدد من المثقفين والفنانين الفلسطينيين.

كان ذلك، من خلال تبني فكرة مشروع المبادرين بعنوان " بيتكم عامر"، المبادرة التي تركز على التوعية بالمسؤولية المجتمعية وتعزيز دور المساءلة تجاه القضايا المجتمعية، وكيف يمكن للثقافة بأن تكون أداة حقيقية وفاعلة لتفعيل الحوار المجتمعي، وإحداث أثر على تبني الهوية الثقافية وتقوية الروابط المجتمعية.

ويوجد المتطوعون والناشطون الشباب الذين يشاركون بالحملة التطوعية للقيام بتنظيف المدرسة الكمالية القديمة التي كانت تعمل في السبعينات من القرن الماضي، ويوجد بها تلك الجدران الأثرية التاريخية التي تشتكي قلة الاهتمام.

وينطلق مشروع مبادرون بقيادة تلك المجموعة من الفنانين والناشطين المجتمعيين، وذلك من خلال التنسيق والشراكة مع كل من بلدية غزة ووزارة السياحة والآثار ومركز عمارة التراث في الجامعة الإسلامية.

ويقع في داخلها، تلك السبورة التي تم تركها عشرات السنين، تلك هي سبورة الكمالية، التي ما زالت تستنطق زائريها.

فمشرف المبادرة الفنان التشكيلي عبد الله الرزي قال:" إن فكرة ذلك المشروع تقوم على الدعم من مشروع الثقافة والفنون والمشاركة المجتمعية بتمويل مشترك مابين كل من مؤسسة عبد المحسن القطان والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون" .

وأكد الرزي في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية "، أن ذلك المشروع يستهدف فئة الأهالي في البلدة القديمة، وبعض طلاب المدارس والجامعات وبعض الفئات المهمشة، وتتكون مدة المشروع مدة لا تتجاوز 10 أشهر، التي تشمل الفترة التحضيرية وجزء من دعم المشروع يركز على معالجة وتدعيم البيوت الأثرية من التهالك.

وتابع الرزي: نسعى إلى تذليل العقبات وربط المشروع بجهات الاختصاص، كوزارة السياحة وبلدية غزة، ونحاول بكل جهدنا بجلب التمويل اللازم للمساهمة الأكبر لترميم المدرسة حتى يتم إعادة فتحها .

ويختتم حديثه، أنه سيبدأ العمل على تنظيف الموقع ومن ثم معالجته وتهيئته ,وبعد ذلك الذهاب إلى الأنشطة المجتمعية والعمل وفق آليات السلامة العامة, ووفق منظومة صحية متكاملة ولدينا فريق عمل للقيام بواجبه ومسؤولياته.









