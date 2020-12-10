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اعلامية لبنانية ترفع دعوى قضائية ضد "محمد بن سلمان"

  • فلسطين اليوم - الدوحة
  • 10:40 - 10 ديسمبر 2020
غادة عويس غادة عويس
تقارير
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أعلنت الإعلامية اللبنانية الشهيرة والتي تعمل في قناة "الجزيرة القطرية" غادة عويس، اليوم الخميس، رفع دعوى قضائية في محكمة أمريكية بولاية فلوريدا ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

واتهمت عويس، بن سلمان ونظيره الإماراتي محمد بن زايد بالوقوف وراء اختراق هاتفها الخليوي، ونشر صورها الشخصية لها قبل نحو ستة أشهر".

وقالت عويس في تغيردات لها على منصة تويتر: "بن سلمان ظنّ أن سياسة شراء الذمم، والترهيب يمكن لها النجاح، إلا أن ذلك الأمر خاطئ"، لافتتًا إلى أن بن سلمان يعتقد بأنه لا يمكن محاسبته، ويمكنه مواصلة عهده الاستبدادي.

وأضافت: "هذه القضية ليست مجرد معركة شخصية بالنسبة لي، إنها معركة من أجل كل من لا يستطيع التحدث ضد الظلم".

وبحسب صحيفة "ذا هيل" البريطانية، فإن المتورطين بقضية اختراق هاتف غادة عويس يصل عددهم إلى 20 متهما.

وتابعت بأن من بين المدعى عليهم، مغردة تدعى شارون كولينز، وهي مقيمة في فلوريدا، إضافة إلى آخر يدعى حسام الجندي.

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