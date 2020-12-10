أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

أفادت اذاعة صوت الاسرى من قطاع غزة أن أربعة أسرى من مدينة طولكرم يدخلون اليوم 10-12-2020 أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال.

وأشارت إلى أن من بين الاسرى اثنين حكم عليهما بالمؤبد، الأسرى هم:

* الأسير طارق عدنان أحمد حسين (52 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 19 عامًا في سجون الاحتلال.

* والأسير عمر محمود محمد بسيس (55 عامًا) محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في السجون.

* الأسير يحيى خالد محمد بلال (36 عاما) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

* الأسير عبدالله لطفي عبدالله خلوف من برقين في جنين المحكوم بالسجن ثلاث سنوات، ومعتقل منذ عام 2018م، وأمضى عامان في سجون الاحتلال.