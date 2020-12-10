الصحة بغزة: 7 حالات وفاة و586 اصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس، عن 7 حالات وفاة و586 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في قطاع غزة، أنها أجرت 1708 فحصًا مخبريًا خلال ال 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 586 اصابة جديدة بالفيروس القاتل ليرتفع اجمالي عدد الحالات النشطة إلى 9953 حالة.

وأشارت الصحة إلى أن اجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى يبلغ عددها نحو 350 حالة، أما اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة نحو 156 حالة.

في المقابل سجلت الصحة 832 حالة تعافي جديدة من مصابي فيروس كورونا، ليرتفع اجمالي عدد المتعافين إلى 16695 حالة.

وعن اجمالي حالات الوفاة لفتت الصحة إلى أن الحالات الـ 7 الجديدة رفعت العدد إلى 169 حالة وفاة.