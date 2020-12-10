مجدلاني يكشف عن اتصالات فلسطينية مع فريق الرئيس الامريكي بايدن

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، عن وجود اتصالات فلسطينية مع فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وأكد المجدلاني خلال تصريحات صحفية مساء الاربعاء، أن رئيس السلطة وقيادتها يتطلعون لفريق جو بايدن من أجل بناء رؤية مشتركة لإحلال "السلام" في المنطقة، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية".

وقال مجدلاني: "إن قيادة السلطة رحبت بفوز جو بايدن وتلقت بارتياح شديد الإيجابية التي صدرت منه ومن نائبته كامالا هاريس، وفريقه بما يتصل بالموقف من عملية "السلام" والالتزام بحل الدولتين ورفض صفقة ترامب وسياسة الضم والتوسع الاستيطاني".

وأضاف: "نتطلع إلى أي ظاهرة إيجابية للتعامل معها للتخلص من الاحتلال ومن أجل بناء علاقات وتعاون دولي مع كل الأطراف الدولية بما فيها الإدارة الأميركية".

وحول الآفاق المستقبلية، قال: "هناك مناخ دولي جديد وإدارة أميركية جديدة، ونحن لدينا مبادرة سياسية أطلقها رئيس السلطة محمود عباس عام 2018، دعا فيها لمؤتمر دولي للسلام ورعاية دولية متعددة الأطراف بدلًا من المفاوضات الثنائية مع "إسرائيل" وبالرعاية الأميركية المنفردة والمنحازة".

وفيما يتعلق بالتنسيق الامني قال مجدلاني: "يوجد تقدير في ضوء التغيرات التي جرت في الانتخابات الأميركية وفي التطورات الجارية داخل "إسرائيل"، بأن هناك إمكانية لاستعادة العلاقات. الضم وصفقة القرن لم يعودا على الطاولة".