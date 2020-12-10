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العمادي يعلن بدء عملية توريد آلاف الطرود الغذائية للأسر المحجورة بغزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:41 - 10 ديسمبر 2020
السفير القطري محمد العمادي السفير القطري محمد العمادي
تقارير
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أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية بدأت عملية توريد آلاف الطرود الغذائية والصحية للأسر المحجورة والمحتاجة في قطاع غزة، أمس الأربعاء.

وقال العمادي، إنه سيتم خلال أيام استكمال عملية توريد 3,000 طرد غذائي وصحي متكامل، لتتسلمها وزارة التنمية الاجتماعية بغزة قبل توزيعها على الأسر المحجورة والمحتاجة ضمن تصنيفات الوزارة.

وأشار إلى أن هذه المساعدات تأتي ضمن منحة دولة قطر لمواجهة انتشار وتفشي فيروس "كورونا" في قطاع غزة، واستكمالاً لجهود دولة قطر في دعم الفئات المختلفة بجميع محافظات قطاع غزة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.

 

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