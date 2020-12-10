جنبلاط يعلق على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

علق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط، صباح اليوم الخميس على تشكيل الحكومة اللبنانية بعد قيام سعد الحريري بتقديم الأسماء إلى رئيس الجمهورية ميشال عون دون الوصول إلى نتيجة نهائية.

ونشر جنبلاط تغريدته على صفحته الشخصية في "تويتر"، وقال فيها: "يبدو أن الدخان الأبيض حول الحكومة لن يصدر قريبا نتيجة مزيد من الاختبارات لإعتماد ال vaccine الافضل لعلاج الأزمة".

وأضاف جنبلاط قائلا: "ومن جهة أخرى وكوني أفرط بحقوق الطائفة فانني أفوض حماة الديار بتحصيلها بحد السيف من لبنان إلى سوريا إلى فلسطين إلى المهاجر وإلى الصين حيث فراغ كبير في قضاة المذهب".

وأعلن الحريري، أمس، أنه قدم تشكيلة حكومية كاملة من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص، يوم أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون سيدرس التشكيلة التي قدمها له.