نهاية الشهر: نتنياهو يستعد لزيارة الإمارات

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الخميس 10/12/2020، أن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، يستعد للقيام بـزيارة إلى الإمارات يوم 23 الشهر الجاري في وقت تستعد فيه دولة الاحتلال لاحتمال حل الكنيست.

وقالت صحيفة "هآرتس": أن موعد هذه الزيارة قد يتزامن مع حل الكنيست، في حال عدم المصادقة على ميزانية الدولة.

وأوضحت الصحيفة، أن نتنياهو يسعى إلى الاستفادة من زيارته الأولى إلى الإمارات لتمرير رسالة مفادها أنه في "رحلة تاريخية"، في وقت ينشغل فيه رئيس "أزرق أبيض"، بيني غانتس، بأمور "سياسية صغيرة".

وقال مسؤول في ديوان نتنياهو: أن نتنياهو خطط لإجراء الزيارة إلى الإمارات في الأسبوع الماضي، لكن تأجلت الزيارة لأن (الشاباك) طلب الحصول على وقت إضافي لتجهيز الاستعدادات الأمنية المرتبطة برئيس الحكومة، وليس الأمر فقط لاعتبارات سياسية.

وصَادَق البرلمان (الكنيست) بالقراءة التمهيدية الأسبوع الماضي على مشروع قانون حل الكنيست، بدعم الشريك الائتلافي "أزرق أبيض".