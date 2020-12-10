لأول مرة منذ أكثر من عقد.. دعوة رسمية لنتنياهو لزيارة القاهرة

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الخميس 10/12/2020، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تلقى دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة القاهرة تعد الأولى من نوعها.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية انه لأول مرة منذ أكثر من عقد يتلقى رئيس وزراء "إسرائيلي" دعوة بزيارة مفتوحة إلى القاهرة، مرجحةً أن تتم الزيارة خلال الأيام المقبلة.

ونقلت الصحيفة: أن السيسي ونتنياهو سيبحثان جملة من القضايا الإقليمية منها تعزيز العلاقات الأمنية والسياسية، وتنسيق المواقف بين تل أبيب والقاهرة قبل دخول الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الشهر المقبل للبيت الأبيض.