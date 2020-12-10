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البرلمان النرويجي يصادق على تقليص المساعدات للفلسطينيين

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 08:41 - 10 ديسمبر 2020
اموال المقاصة اموال المقاصة
تقارير
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صادق البرلمان النرويجي مساء أمس الأربعاء على قرار تقليص أموال المساعدات للسلطة الفلسطينية بحجة استخدامها في كتب التعليم للمدارس والتي يتم من خلالها استخدام "سياسة التحريض على العنف ومعاداة السامية"، وفق مزاعمهم.

ووفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية فإن أكثر من 11 مليون شيكل سيتم تقليصها من المساعدات النرويجية، مشيرةً إلى أن القرار البرلماني اتخذ بعد حملة سياسية واسعة النطاق نفذها معهد IMPACT-SE للبحوث والسياسة، والذي قدم سلسلة من الإحاطات أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، ووزارة الخارجية، وأعضاء من البرلمان من أحزاب رئيسية مختلفة، حول الكتب الدراسية الفلسطينية.

وبحسب المعهد، فإن كتب التعليم الفلسطيني تتضمن تمجيدًا لمن وصفهم بـ "الإرهابيين"، وتشجع على "العنف" و "معاداة السامية"، زاعمًا أن السلطة الفلسطينية لم تقم بالوفاء بالتزاماتها بتغيير المناهج الدراسية.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، كانت وزارة الخارجية النرويجية أعلنت عن تجميد أكثر من 50% من مساعداتها الحكومية إلى وزارة التعليم الفلسطينية، مشيرةً إلى أن إعادة نقل تلك الأموال سيعتمد على إجراء تغييرات إيجابية على المنهاج الفلسطيني.

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