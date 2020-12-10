حريق كبير في مصنع بلاستيك بالخليل

تمكنت طواقم الدفاع المدني في محافظة الخليل بالضفة المحتلة، من إخماد النيران التي اشتعلت بشكل كامل داخل مصنع بلاستيك على مساحة 900 متر تقريبا في المنطقة الصناعية ببلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأوضح الدفاع المدني في بيان صدر عنه، أنه فور تلقي البلاغ عن الحريق توجهت طواقم الاطفاء من وحدة دعم واسناد الجنوب في حلحول.

وأشار إلى أنه نظراً لضراوة النيران واتساع مساحتها تم استدعاء مراكز من بني نعيم وبيت أولا ودورا ويطا والظاهرية ومديرية الخليل، وبلدية الخليل، ومصنع رويال، وتنكات تزويد للمياه من بلديات بيت أمر وصوريف إلى المكان.

وبين أن النيران مشتعلة بشكل هائل في ماكينات ومواد بلاستيكية خام داخل المصنع، حيث عملت الطواقم على محاصرة النيران في أكثر من موقع باستخدام مادة الفوم عالي التمدد وخنق السنة اللهب، وعزل المناطق الآمنة عن المشتعلة واخمادها وحصرها، وتبريد الموقع وتأمينه، بمشاركة 45 رجل اطفاء و3 ساعات من العمل.