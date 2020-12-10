سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 10/12/2020، يحظى باهتمام كبير من المواطنين الفلسطينيين ويبحثون عنه باستمرار بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ويحرص المواطنون على البحث عن سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 10/12/2020، بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

وسعر الذهب في فلسطين اليوم من أهم مايبحث عنه المواطنون خاصة المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين وسعر الذهب في فلسطين اليوم يهم كذلك المستثمرين في فلسطين نظراً لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي.

سعر الذهب اليوم

ويتصدر سعر الذهب في فلسطين اليوم أهمية كبرى خاصةً في الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين أو بباقي الدول العربية.

ويعاني الفلسطينيون من أوضاع اقتصادية صعبة الأمر الذي يجعلهم عن ملاذ آمن لتوفير مدخرات مالية تبقيهم على قيد الحياة في هذا التوقيت الصعب حيث يكون الذهب هو ما يمكن أن يؤمن لهم جزء يسير من الحياة.

متوسط سعار الذهب في فلسطين اليوم بالشيكل اليوم الخميس 10/12/2020،

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 192.35 شيكل $59.19

سعر الذهب عيار 22 176.32 شيكل $54.26

اسعار الذهب عيار 21 168.31 شيكل $51.79

اسعار الذهب عيار 18 144.27 شيكل $44.39

سعر الذهب عيار 14 112.21 شيكل $34.53

سعر الذهب عيار 12 96.18 شيكل $29.59

اسعار أوقية الذهب 5,982 شيكل $1,841

اسعار جنيه الذهب 1,346 شيكل $414.34

اسعار كيلو الذهب 192,351 شيكل $59,190

متوسط سعر الذهب في فلسطين الأيام السابقة بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

9 ديسمبر 192.19 168.17 144.15 112.11 96.10

8 ديسمبر 196.13 171.62 147.10 114.41 98.07

7 ديسمبر 195.05 170.67 146.29 113.78 97.53

6 ديسمبر 193.45 169.28 145.09 112.85 96.73

5 ديسمبر 193.47 169.29 145.11 112.86 96.74

4 ديسمبر 193.31 169.15 144.99 112.77 96.66

3 ديسمبر 193.56 169.37 145.17 112.91 96.78

2 ديسمبر 193.49 169.30 145.12 112.87 96.74

1 ديسمبر 191.98 167.99 143.99 111.99 95.99

30 نوفمبر 188.86 165.26 141.65 110.17 94.43