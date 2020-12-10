إيران تكشف تفاصيل جديدة عن السلاح المستخدم في اغتيال فخري زاده

قال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي: "إن السلاح الذي استخدم في اغتيال الشهيد فخري زاده هو سلاح يستخدمه حلف شمال الأطلسي الناتو".

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء "ان محسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام اشار في تصريح صحفي له الاربعاء الى التقرير الذي رفعه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري الى مجمع تشخيص مصلحة النظام بشان الاوضاع الامنية في ايران سيما حول عملية اغتيال محسن فخري زاده وقال: "ان اللواء باقري قال ان السلاح الذي استخدم في اغتيال الشهيد فخري زاده هو سلاح يستخدمه حلف شمال الأطلسي الناتو" .

وأضاف رضائي: "لقد اوضح اللواء باقري أنه خلال السنوات الأخيرة حاولت التنظيمات الإرهابية مرارًا اغتيال الشهيد محسن فخري زاده الا انه تم إحباط محاولاتها."

وأردف قائلا: "لكن هذه المرة من خلال استخدامها التقنيات المتطورة واستخدامها اسلحة الليزر والأسلحة الذكية الموجهة بالأقمار الصناعية، تمكنت من تنفيذ عملياتها بنجاح."

وأشار أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الى "ان الارهابيين استخدموا سلاح الرشاش المزود بكاتم الصوت في عملية اغتيال العالم النووي الشهيد فخري زاده مبينا ان عائلة الشهيد وحراسه المرافقين لم يتمكنوا من سماع اصوات الرصاص خلال هذه العملية الارهابية والتي ادت الى استشهاده."