10 خطوات لتنظيف "الفريزر" الثلاجة بطريقة سلمية

كثيرًا ما تواجه ربات البيوت صعوبة في تنظيف "الفريزر" الثلاجة، ما يجعل مهام تنظيفه مهمة صعبة للغاية، خاصة مع بقايا الطعام وترك آثار واضحة داخله، موقع "سوبر ماما" نشر خطوات للتغلب على هذه المشكلة داخل البيوت.

10 خطوات لتنظيف "الفريزر" الثلاجة :

أولاً: عليكِ فصل التيار الكهربائي في البداية .

ثانيًا: أخرجي كل مخزون الفريزر، يمكنك وضعه بالثلاجة من أسفل و غلق الباب حتى تنتهي من تنظيف الفريزر ، فبروده الثلاجة من أسفل ستحافظ علي التجميد.

ثالثًا: قومي بتجهيز محلول التنظيف : 1/2 لتر ماء دافئ ، م ص بيكربوناتو ( بيكنج صودا ) ، 3 م ك خل أبيض ، قطرات بسيطة من سائل جلي الأطباق .

رابعًا: أخرجي الرفوف و اغسليها في الحوض و اتركيها تجف .. و إذا احتاجت يمكنك نقعها قليلا ، قبل غسلها للتخلص من البقع صعبة الإزالة .

خامسًا: نظفي الثلاجة من الداخل بإسفنجة ناعمة بمحلول التنظيف ، و بالنسبة للبقع الصعبة ، اتركيها قليلاً بالمحلول ثم افركيها بالإسفنجة الناعمة .

سادسًا: للبقع الصعبة جداً ، يمكنك عمل عجينة أو مزيج من البيكربوناتو و الماء ، و تركه علي البقعة لدقائق ثم يمسح .

سابعًا: لا تستخدمي إسفنجة خشنة ، حتى لا يجرح السطح الداخلي منك .

ثامنًا: نظفي الباب جيدا ، و جففي الفريزر بفوطة قطنية ناعمة ، حتى يجف تماما .

تاسعًا: امسحي الطعام و رتبيه بالثلاجة ، حسب نوعية الطعام ، و تاريخ التفريز بحيث يكون القديم في المقدمة حتى تستهلكيه بأقرب وقت .

عاشرًا: أغلقي الفريزر و يمسح من الخارج بالمحلول الذي تم تجهيزه ، و يجفف جيدا .