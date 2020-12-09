هبوط تاريخي لعملة اليمن مقابل الدولار الامريكي

سجل سعر صرف الريال اليمني 920 للدولار الواحد للمرة الأولى منذ بدء الحرب في البلاد قبل 6 أعوام.

وقال صاحب إحدى شركات الصرافة بعدن للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه: "تجاوز الدولار حاجز 900 ريال، ووصل صباح اليوم إلى 920 ريالا لأول مرة منذ بدء الحرب في البلاد قبل 6 أعوام".

والأحد الماضي، أعلنت "جمعية الصرافين بعدن"، استئنافا جزئيا للنشاط المصرفي في المحافظة، بعد ثلاثة أيام من إغلاق محلات الصرافة في المدينة احتجاجا على انهيار العملة المحلية.

ووفقا لصاحب شركة الصرافة "جاء استئناف نشاط الصرافين بشكل جزئي تلبية للحاجة الإنسانية لصرف الحوالات، مع الإبقاء على وقف كافة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية".

وقال سكان محليون، إن الانهيار المتسارع للريال اليمني، أمام العملات الأجنبية، أثر بشكل كبير على بيع السلع والمواد الغذائية.

والثلاثاء، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن، إن الريال اليمني فقد 250 بالمئة من قيمته منذ بدء الحرب عام 2015، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 140 بالمئة.

وأمس الإثنين، طالب رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، المجتمع الدولي بمساعدة عاجلة لوقف انهيار اقتصاد البلاد.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت "أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم"، وفقا للأمم المتحدة.