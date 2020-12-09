صحة غزة تسجل 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 317 اصابة جديدة بفيروس كورونا، في الدورة الثانية، اليوم.

وأوضحت الصحة، أنها سجلت ارتفاعًا عدد الاصابات الكلي الي 586 اصابة بعد فحص 1650 عينة بمعدل اصابة 35.5%.

اليوم، سجلت وزارة الصحة في غزة، 7 حالات وفاة و(639) إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأفاد موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الوزارة أجرت ( 1708 ) فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

فيما سجلت وزارة الصحة، 7 حالات وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي الوفيات 162 حالة وفاة.

كما سجلت ( 639 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 517 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

كما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 26231 إصابة، اجمالي الحالات النشطة 10206 حالة، اجمالي المتعافين 15863 حالة، بينما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 330 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 135 حالة.