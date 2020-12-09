طالع سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية اليوم الخميس الموافق 10-12-2020

سجلت سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية اليوم الخميس الموافق 10-12-2020 ، تراجعًا ملحوظَا كذلك أما باقي العملات ، وهذا الانخفاض أثقل كاهن المواطن السوري الذي يُعاني من الولايات جراء استمرار الحرب الداخلية في سوريا منذ عام 2011 ما انعكس بشكل واضح على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لكافة السورين .
ويحرص موقع فلسطين اليوم على نشر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية كل يوم ، حتى يتسنى للمواطنين السورين والمهتمين في العملة الوطنية هم رجال الاعمال والمستثمرين ، ويتابع الموقع سعر صرف الليرة السورية أمام باقي العملات منها اليورو التركية السعودي والدينار الأردني والريال السعودي ، على النحو التالي .
وأكد محللين اقتصاديين ، أن الليرة السورية شهدت انخفاضاً ملحوظاً أمس, بعد حالة من الثبات النسبية التي شهدتها خلال الأيام القليلة الماضية ، فيما تشهد العملة الوطنية حالة اضراب مستمرة بسبب الحرب والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا وسحب المستثمرين أموالهم .
أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية في دمشق :
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار :
شراء 2715
مبيع 2745
سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي :
شراء 722
مبيع 733
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الأردني :
شراء 3835
مبيع 3885
سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو :
شراء 3279
مبيع 3321
سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية :
شراء 345
مبيع 351
سعر صرف الليرة السورية أمام بقية العملات في مدينة إدلب :
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار :
شراء: 2680
مبيع 2710
سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي :
شراء 712
مبيع 723
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الأردني :
شراء 3785
مبيع 3836
سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو :
شراء 3237
مبيع 3278
سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:
شراء 341
مبيع: 347
فيديو : سعر الدولار في سوريا امس الاربعاء 9-12-2020 :
أسعار الليرة السورية أمام العملات الأجنبية الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2020 :
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار:
شراء 2690
مبيع 2710
سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:
شراء 715
مبيع 723
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الأردني:
شراء 3800
مبيع 3836
سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو:
شراء 3253
مبيع 3282
سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:
شراء 342
مبيع 347
سعر صرف الليرة السورية أمام بقية العملات في مدينة إدلب :
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار:
شراء: 2660
مبيع 2690
سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو:
شراء 3217
مبيع 3258
سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:
شراء 338
مبيع: 344
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الأردني:
شراء 3757
مبيع 3808
سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:
شراء 707
مبيع 718