طالع سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية اليوم الخميس الموافق 10-12-2020

سجلت سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية اليوم الخميس الموافق 10-12-2020 ، تراجعًا ملحوظَا كذلك أما باقي العملات ، وهذا الانخفاض أثقل كاهن المواطن السوري الذي يُعاني من الولايات جراء استمرار الحرب الداخلية في سوريا منذ عام 2011 ما انعكس بشكل واضح على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لكافة السورين .

ويحرص موقع فلسطين اليوم على نشر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية كل يوم ، حتى يتسنى للمواطنين السورين والمهتمين في العملة الوطنية هم رجال الاعمال والمستثمرين ، ويتابع الموقع سعر صرف الليرة السورية أمام باقي العملات منها اليورو التركية السعودي والدينار الأردني والريال السعودي ، على النحو التالي .

وأكد محللين اقتصاديين ، أن الليرة السورية شهدت انخفاضاً ملحوظاً أمس, بعد حالة من الثبات النسبية التي شهدتها خلال الأيام القليلة الماضية ، فيما تشهد العملة الوطنية حالة اضراب مستمرة بسبب الحرب والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا وسحب المستثمرين أموالهم .

أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية في دمشق :

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار :

شراء 2715

مبيع 2745

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي :

شراء 722

مبيع 733

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الأردني :

شراء 3835

مبيع 3885

سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو :

شراء 3279

مبيع 3321

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية :

شراء 345

مبيع 351

سعر صرف الليرة السورية أمام بقية العملات في مدينة إدلب :

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار :

شراء: 2680

مبيع 2710

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي :

شراء 712

مبيع 723

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الأردني :

شراء 3785

مبيع 3836

سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو :

شراء 3237

مبيع 3278

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:

شراء 341

مبيع: 347

فيديو : سعر الدولار في سوريا امس الاربعاء 9-12-2020 :

أسعار الليرة السورية أمام العملات الأجنبية الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2020 :

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار:

شراء 2690

مبيع 2710

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:

شراء 715

مبيع 723

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الأردني:

شراء 3800

مبيع 3836

سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو:

شراء 3253

مبيع 3282

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:

شراء 342

مبيع 347

سعر صرف الليرة السورية أمام بقية العملات في مدينة إدلب :

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار:

شراء: 2660

مبيع 2690

سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو:

شراء 3217

مبيع 3258

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:

شراء 338

مبيع: 344

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الأردني:

شراء 3757

مبيع 3808

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:

شراء 707

مبيع 718