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قطر تبدأ بتوريد المساعدات الغذائية والصحية للعائلات المحجورة والمحتاجة بغزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:44 - 09 ديسمبر 2020
قطر تبدأ بتوريد آلاف الطرود الغذائية والصحية للعائلات المحجورة والمحتاجة بغزة قطر تبدأ بتوريد آلاف الطرود الغذائية والصحية للعائلات المحجورة والمحتاجة بغزة
تقارير
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بدأت اللجنة القطرية بغزة، اليوم الأربعاء، عملية توريد آلاف الطرود الغذائية والصحية للأسر المحجورة والمحتاجة في قطاع غزة.

وأكد السفير القطري محمد العمادي، أن اللجنة بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية ستستكمل خلال أيام عملية توريد 3,000 طرد غذائي وصحي متكامل، لتتسلمها وزارة التنمية الاجتماعية بغزة قبل توزيعها على الأسر المحجورة والمحتاجة ضمن تصنيفات الوزارة.

وأوضح أن المساعدات القطرية تأتي ضمن منحة دولة قطر لمواجهة انتشار وتفشي فيروس "كورونا" في قطاع غزة، واستكمالا لجهود دولة قطر في دعم الفئات المختلفة بجميع محافظات قطاع غزة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.

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