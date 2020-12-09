قطر تبدأ بتوريد المساعدات الغذائية والصحية للعائلات المحجورة والمحتاجة بغزة

بدأت اللجنة القطرية بغزة، اليوم الأربعاء، عملية توريد آلاف الطرود الغذائية والصحية للأسر المحجورة والمحتاجة في قطاع غزة.

وأكد السفير القطري محمد العمادي، أن اللجنة بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية ستستكمل خلال أيام عملية توريد 3,000 طرد غذائي وصحي متكامل، لتتسلمها وزارة التنمية الاجتماعية بغزة قبل توزيعها على الأسر المحجورة والمحتاجة ضمن تصنيفات الوزارة.

وأوضح أن المساعدات القطرية تأتي ضمن منحة دولة قطر لمواجهة انتشار وتفشي فيروس "كورونا" في قطاع غزة، واستكمالا لجهود دولة قطر في دعم الفئات المختلفة بجميع محافظات قطاع غزة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.